Antakya\'da sağanakta arızalanan otomobilde mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı

HATAY'da sağanak nedeniyle su basan yolda arızalanan otomobildeki mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı. Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Su basan yolda arızalanan bir otomobildeki öğrenciler mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtakileri kurtardı. Öğrenciler, ekipler tarafından okullarına ulaştırıldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı. )