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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaali ve Aşığıoba mahallelerinde iki eve operasyon düzenledi.
Adreslerde 60 gram esrar, 19 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika