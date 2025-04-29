Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Narlıca Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ara katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üst kata da sıçrayan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 dairede hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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