Antakya Kaymakamlığı\'nda Yangın Suyu Borusu Patladı

Antakya Kaymakamlığı, yangın suyu borusunun patlaması sonucu biriken su nedeniyle makam odasında hafif hasar oluştuğunu bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, hizmet binasında basınç ayarı sırasında yangın suyu borusunun patladığı belirtildi.
Olayın sabah saatlerinde yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Borunun patlaması sonucu biriken su nedeniyle sadece makam odasında hafif hasar meydana gelmiştir. Güçlendirilerek hizmete açılan binamızda başkaca olumsuzluk yoktur." ifadesi kullanıldı.
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