Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş'taki depremde kaybettiği üyeleri için Kilis'te konser verdi - Son Dakika
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Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş'taki depremde kaybettiği üyeleri için Kilis'te konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş\'taki depremde kaybettiği üyeleri için Kilis\'te konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiği 7 üyesi için Kilis'te bir konser verdi. Koro şefi Yılmaz Özfırat, Kilis'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, acıyı paylaşmaktan onur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Belediye Başkanı Hakan Bilecen ise koro üyelerine teşekkür ederek, konserlerin devam edeceğini ve yaz aylarında birçok konser düzenleneceğini belirtti.

03.05.2024 23:07  Güncelleme: 23:09
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi.

Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Kilis Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Koro şefi Yılmaz Özfırat, Kilis'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özfırat, "6 Şubat depremini yaşamayan kimseye bu acıyı anlatamazsınız. O yüzden Kilis'te olmaktan sizlerle bu acıyı paylaşmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz." dedi.

Yaraları "acının müziğini" yaparak gidermeye çalıştıklarını belirten Özfırat, Belediye Başkanı Hakan Bilecen'e kendilerine bu fırsatı verdiği için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hakan Bilecen de Antakya Medeniyetler Korosu üyelerine teşekkür ederek, konserlerin devam edeceğini, bu yaz birçok konser düzenleyeceklerini kaydetti.

Başkan Bilecen, koro üyelerine çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş'taki depremde kaybettiği üyeleri için Kilis'te konser verdi - Son Dakika

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