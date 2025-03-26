Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda bir araya geldi

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde üç semavi din ile 6 mezhepten kişiler aynı sofrada buluştu.

26.03.2025 21:16
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Antakya Medeniyetler Korosu Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde üç semavi din ile 6 mezhepten kişiler aynı sofrada buluştu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, ramazan ayının paylaşma, birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

Hatay'da farklı inançların bir arada hoşgörüyle yaşadığına şahit olduğunu ifade eden Masatlı, "Burada insanlar ayrılığı, gayrılığı, görüşü, ideolojiyi, inancı bir kenara bırakmış, bu coğrafyada yaşama iradesi göstermiş ve bu coğrafyada ölme iradesi de var. Yani ben burada yaşayacağım, yaşlanacağım ve öleceğim iradesi var. Tabii bunu gördükten sonra gerçekten söylüyorum bende etkilendim." dedi.

Masatlı, Hatay'da göreve başladıktan sonra Antakya Medeniyeler Korosu ile tanıştığını belirterek, koronun tarihi yüz binlere dayanan coğrafyanın bir portresi olduğunu kaydetti.

Bir arada yaşamanın önemine değinen Masatlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birbirine yardım etmek, birbirinin sevinciyle sevinip birbirinin üzüntüsüyle üzülmek önemli olan şey budur. Bizi de biz yapan budur. İnsani değer de budur zaten. Bu bakımdan koromuz da bunu yansıtan bir yapıda. Ben bu zamana kadar bu konuda faaliyette bulunan bütün herkese teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremlerinde yedi koro mensubumuz depremde şehit olmuş. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Koro kurulmasında emeği geçen bu zamana kadar destek veren, katkı sunan, değer katan kim varsa teşekkür ediyorum."

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat da her yıl geleneksel olarak Kadir Gecesi'nde koro üyeleriyle iftarda bir araya geldiklerini belirterek, yemeğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika

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