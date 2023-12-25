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Antakya ve İskenderun'da Noel Ayini Düzenlendi - Son Dakika
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Antakya ve İskenderun'da Noel Ayini Düzenlendi

Antakya ve İskenderun ilçelerindeki kiliselerde Noel ayini gerçekleştirildi. Ayinlerde depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Antakya ve İskenderun\'da Noel Ayini Düzenlendi
25.12.2023 - 00:52,
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HATAY'ın Antakya ve İskenderun ilçelerindeki kiliselerde Noel ayini düzenlendi.

Antakya'daki Noel ayini, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında, İskenderun'da ise Aziz Corc Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil tarafındar yönetilen ayinin sonunda depremlerde yaşamını yitirenler anıldı. İskenderun Aziz Corc Kilisesi'ndeki ayini ise Peder Dimitri Ytldirım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu yönetti. Ayinde dualar edilip, mum yakıldı.

Kaynak: DHA
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