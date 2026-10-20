Antakya Ziraat Odası Başkanı Okay, 62 yaşında kalp rahatsızlığından yaşamını yitirdi

Antakya Ziraat Odası Başkanı Okay, 62 yaşında kalp rahatsızlığından yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da kalp rahatsızlığı sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay'ın cenazesi toprağa verildi. Okay'ın naaşı Antakya Mezarlık Kompleksinde kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hatay'da kalp rahatsızlığı sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay'ın cenazesi toprağa verildi.
Okay'ın cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksine getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Okay'ın naaşı, Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Okay'ın yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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