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Antalya, 2023 yılında turist rekorunu kırdı - Son Dakika
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Antalya, 2023 yılında turist rekorunu kırdı

Antalya'ya 2023 yılında gelen yabancı turist sayısı, 395 bin 479 transfer yolcusunun eklenmesiyle 16 milyon 84 bin 737 olarak güncellendi. Antalya turizm tarihinde ilk kez 16 milyon rakamı aşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ocak sonunda yapılacak açıklama ile şehre gelen turist sayısının ve turizm gelirinin Orta Vadeli Program'a paralel gerçekleşmesi bekleniyor.

Antalya, 2023 yılında turist rekorunu kırdı
09.01.2024 - 12:20,
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ANTALYA'ya 2023 yılında gelen yabancı turist sayısı, 395 bin 479 transfer yolcusunun eklenmesiyle 16 milyon 84 bin 737 olarak güncellendi. Antalya turizm tarihinde ilk kez 16 milyon rakamı aşıldı.

Dünyanın önemli turizm kentlerinden Antalya'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 2 Ocak'taki verilerine göre, Antalya Havalimanı dış hatlardan kente giriş yapan yabancı turist sayısı, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 itibarıyla 15 milyon 689 bin 258 olarak açıklandı. Turizmde 15 milyon 280 bin 763 yabancı turist sayısıyla rekor yılı olarak kabul edilen 2019'a göre yüzde 3'lük artışla 2023 yılı turist sayıları, yeni rekor olarak kayıtlara geçti. Sadece Antalya Havalimanı dış hatlardan giriş yapan turistlere, İstanbul üzerinden aktarmalı Antalya'ya gelen ve transfer olarak nitelendirilen yabancı turistler eklenince rakam 16 milyonu aştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün transfer turist yolcularla birlikte yeniden revize ettiği verilere göre Antalya, 2023 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu daha üst seviyeye taşıdı. 395 bin 479 transfer yolcunun da eklenmesiyle 2023 yılında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 16 milyon 84 bin 737 olarak güncellendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ocak sonunda yapılacak açıklama ile şehre gelen turist sayısının ve turizm gelirinin Orta Vadeli Program'a paralel gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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