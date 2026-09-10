Antalya Aksu ve Kepez'deki orman yangını 3 günlük mücadeleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya Aksu ve Kepez'deki orman yangını 3 günlük mücadeleyle kontrol altına alındı

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Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde 7 Eylül'de başlayan orman yangını, ekiplerin 3 gündür süren havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle tahliye edilen mahallelerde incelemelerde 3 binanın acil yıkılacak durumda olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde 7 Eylül'de başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını kontrol altına alındı.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez ilçesine sıçrayan yangına ekipler yoğun şekilde müdahale etti.

Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde etkili olan yangın, ekiplerin 3 gündür süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucu yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeşil vatana hep birlikte sahip çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalya Valiliğinden dün yapılan açıklamada, yangının başladığı Aksu'nun Karaöz mevkisinde 10 hane ve 25 kişi, Yeşilkaraman Mahallesi'nde 69 hane, 18 ahır ve 256 kişinin, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ise 175 hane ve 439 kişinin tahliyesinin yapıldığı bildirilmişti. Açıklamada, yangından etkilenen 47 vatandaştan 11'inin hastaneye sevk edildiği kaydedilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aksu'da 48 hanede bulunan 189 kişiye psikososyal destek sağlandığının belirtildiği açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede ise 3 binanın acil yıkılacak durumda olduğu, 13 binanın da az hasarlı olarak tespitinin yapıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Aksu ve Kepez'deki orman yangını 3 günlük mücadeleyle kontrol altına alındı - Son Dakika

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