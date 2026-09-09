Antalya Aksu ve Kepez'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya Aksu ve Kepez'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Antalya Aksu ve Kepez\'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
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Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde 7 Eylül'de başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı; tamamen söndürmek için çalışmalar sürüyor. Yangında 47 vatandaş etkilendi, 11 kişi hastaneye kaldırılırken, çok sayıda mahalleden tahliyeler yapıldı.

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda 7 Eylül'de akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.

Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personelle müdahalede bulunuluyor.

Valilik son durumu paylaştı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Eylül saat 16.25'te Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde orman yangını meydana geldiği, yangın nedeniyle Karaöz Mahallesi'nde 10 hane ve 25 kişi, Yeşilkaraman Mahallesi'nde 69 hane, 18 ahır ve 256 kişi, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 175 hane ve 439 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Yangından 47 vatandaşın etkilendiği, 11 kişinin hastaneye nakledildiği, 36 kişinin de ayakta tedavisinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, yangın nedeniyle mobil iletişim şebekesinde meydana gelen kesintiler üzerine, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom tarafından orman yangınından etkilenen bölgeye mobil baz istasyonu araçlarının konuşlandırıldığı bildirildi.

Koordinasyon çalışmalarını yürütmek üzere AFAD Başkanlığı Daire Başkanı Davut Şahin'in görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Mobil koordinasyon tırı yangın bölgesine konuşlandırılmıştır. Antalya Kızılay tarafından yangın bölgesinde 3 ikram aracı 21 personel ile 10 bin 80 su, 11 bin 500 soğuk içecek, 10 bin ikramlık, 4 bin kumanya ve 3 bin kişilik çorba dağıtılmıştır. AFAD Başkanlığınca, orman yangınına müdahale çalışmalarına destek sağlamak amacıyla çevre illerden AFAD personeli, iş makineleri, arazöz ve itfaiye araçlarının bölgeye sevk edilmesi talep edilmiş olup, ilgili mesaj formu diğer illere iletilmiştir. Konya, Karaman, Isparta ve Burdur'dan AFAD, itfaiye ve orman ekipleri bölgeye intikal etmiştir. CK Akdeniz Elektrik tarafından bölgede elektrik kesintisi yaşandığı, mevcut durumda kesintiden 3 mahalleden toplam 679 abonenin etkilendiği bilgisi alınmıştır. 2 adet 100 kW jeneratör sahada enerji sağlamaktadır."

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aksu'da 48 hanede bulunan 189 kişiye psikososyal destek sağlandığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, 3 binanın acil yıkılacak, 13 binanın az hasarlı, 1 binanın hasarsız olarak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, tamamen kontrol altına almak için mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Aksu ve Kepez'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika

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