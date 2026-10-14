Antalya Alanya\'da sağanak sonrası çift gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti

Antalya Alanya'da sağanak sonrası çift gökkuşağı vatandaşların ilgisini çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından çift gökkuşağı oluştu. İlçenin birçok noktasından izlenen gökkuşağı, vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla görüntülendi ve kısa süre sonra kayboldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak sonrası oluşan çift gökkuşağı görüntülendi.
İlçe genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan çift gökkuşağı, kentin birçok noktasından izlendi.
Gökkuşakları vatandaşların ilgisini çekerken, ilçe sakinleri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Güzel görüntüler oluşturan gökkuşakları, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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