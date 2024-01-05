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Antalya Alanya'da Soğuk Hava Koşullarında Sörf Yapıldı - Son Dakika
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Antalya Alanya'da Soğuk Hava Koşullarında Sörf Yapıldı

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu, hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu ve dalga boyunun 3 metreyi bulduğu koşullarda sörf yaptı. Sörfçüler, yaklaşık 7 saat denizde kaldı. Sörfçülerden Efe Çırakoğlu, daha güzel dalgaların geleceğini ve İstanbul'dan arkadaşlarını beklediğini söyledi.

Antalya Alanya\'da Soğuk Hava Koşullarında Sörf Yapıldı
05.01.2024 - 13:31,
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Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yaptı.

Hava sıcaklığının en yüksek 18, deniz suyu sıcaklığının da 20 derece ölçüldüğü ilçede, dalga boyu 3 metreyi buldu.

Alanya'da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen bir grup sporcu, sabah geldikleri Keykubat Plajı'nda sörf yaptı. Sörfçüler, yaklaşık 7 saat denizde kaldı.

Sporculardan Efe Çırakoğlu, gazetecilere, sörf için güzel bir yerde olduklarını söyledi.

İlçede çok fazla fırtına olmadığını ancak açıktaki rüzgarın dalgaları getirdiğini anlatan Çırakoğlu, "Haftaya daha güzel dalgalar gelecek. İstanbul'dan arkadaşları bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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