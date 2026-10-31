Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanış töreni kırmızı halı geçişiyle başladı - Son Dakika
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Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanış töreni kırmızı halı geçişiyle başladı

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Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanış töreni kırmızı halı geçişiyle başladı
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde kırmızı halı geçişiyle başladı. Jüri başkanı Derviş Zaim, jürinin iyi bir kimya yarattığını belirterek sonuçların görüleceğini söyledi.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 24 Ekim'de başlayan festival kapsamında film, belgesel gösterimleri, söyleşi ve oturumlar yapıldı.

Festivalin kapanış töreninde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünde kırmızı halıda yürüdü.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Derviş Zaim, gazetecilere, burada bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Jürinin kendi iç dinamikleriyle iyi bir kimya yarattık. Onun sonuçlarını göreceksiniz. Bence güzel bir yelpaze dağılımı var." dedi.

"Yaşasın sinema, yaşasın üreticilik, yaşasın sanat"

Oyunculardan Cansel Elçin, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin çok farklı ve dünya çapında bir festival olduğunu ifade etti.

Elçin, 20 yıldır Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne geldiğini belirterek, "Festivalin bu yılki mottosu 'Daima' çok anlamlı. Umarım festivalimiz uzun süreler devam eder. Aynı kaliteli güzel filmlerle yaşasın sinema, yaşasın üreticilik, yaşasın sanat." dedi.

Oyuncu Öykü Karayel, festival boyunca etkinliklere katılabildiği kadar katılmaya çalıştığını dile getirerek, "Bir haftalık sinema maratonu oldu. Günün sonunda bir ödül var. Altın Portakal ödülünün çok farklı anlamları var." diye konuştu.

Oyuncu Mehmet Günsür, bağımsız sinemaya özellikle gönül veren, tutkuyla bağlı bir ailenin parçası olmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Yönetmen Murat Şeker, dün festival kapsamında "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması" filminin galasının yapıldığını belirterek, ekip olarak Antalya'da bulunmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Oyuncu Şevket Çoruh, sinemaya katkılarından dolayı ekip olarak festivale davet edildiklerini dile getirerek, ödül alacaklara başarı diledi.

Oyuncu Demet Özdemir de çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bizim için muhteşem bir deneyim. İlk kez katılıyorum ve önemini, değerini çok iyi biliyorum. O yüzden ekstra ekstra heyecanlıyım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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