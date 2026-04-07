Antalya- Ankara Uçuşları Azaltılıyor - Son Dakika
Antalya- Ankara Uçuşları Azaltılıyor

07.04.2026 12:26
CHP'li Coşar, kışın Antalya-Ankara uçuşlarının azaltılmasına tepki gösterdi, seferlerin artırılmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, kış aylarında Gazipaşa Havalimanı ile Antalya Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılan karşılıklı uçuşların azaltıldığını belirterek "Merkezi bütçeye en çok katkı sağlayan başında gelen Antalya yine yatırımda hak ettiği hizmetten mahrum bırakılıyor. Ülkenin başkenti Ankara'dan, turizmin başkenti Antalya'ya yapılacak uçuşları kaldırmak ya da azaltmak bu iktidarın şehre bakış açısını göstermektedir. Antalya halkının havayolu ulaşım tercihini kısıtlayan bu uygulamadan vazgeçilmeli ve Ankara-Antalya, Ankara-Gazipaşa karşılıklı uçuş sayıları artırılmalıdır" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Coşar, Antalya'daki havalimanlarından Ankara'ya yapılan uçuşlarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kış ayları ile birlikte Antalya'daki havalimanlarına Ankara'dan uçuşlar bilinçli ve sistematik olarak kaldırılmakta ve azaltılmakta, vatandaş mağdur edilmektedir. Antalya Gazipaşa Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılan karşılıklı uçak seferleri kış aylarında tamamen kaldırılmaktadır. Kış sezonu bitimi sonrası ise yeniden yapılan seferler haftada üç gün olarak belirlenmiştir. Uçuş olan günlerde de karşılıklı tek sefer konulmuştur. Ankara'dan Gazipaşa'ya uçuş saati gece yarısı saat: 00.15'te yapılmaktadır. Gazipaşa'dan Ankara'ya uçuş ise sabah saat 05.00'da yapılmaktadır."

Gazipaşa Havalimanından sadece sabah saat 05.00'teki uçuşa gitmek için vatandaşlarımız neredeyse bütün bir geceyi havalimanına ulaşım ve uçuş işlemleri ile geçirecek, Gazipaşa'ya reva görülen tek uçak seferinin de bu saate konulmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Aynı şekilde Ankara'dan gece kalkan uçağın yolcuları da gece yarısı Gazipaşa'da olacak, bu vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımı da hesap edildiğinde evlerine gitmelerindeki mağduriyet hesap edilmelidir.

Kış ayları ile birlikte Ankara'dan Antalya Havalimanına yapılan uçuşlardaki sefer sayıları da azaltılmakta, akşam saatlerinde Ankara-Antalya uçuş saati 19.25 ile sınırlı kalmakta, bazı günlerinde ise son uçuş gece saat 00.10 ile sınırlanmaktadır. Ara saatlerde uçuş olmaması vatandaşları mağdur etmektedir. AKP iktidar her fırsatta yeni havalimanları yaptığını ve havayolu ulaşımını geliştirdiğini söylemektedir. Ancak gerçekler ve uygulamalar bunun iktidarın söylediklerinin tam tersini göstermektedir. Gazipaşa'dan Ankara'ya karşılıklı tek sefer olması ve haftalık uçuş günlerin azaltılması, Antalya Havalimanına Ankara'dan sefer sayısının azlığı ve uçuş saatleri arasındaki uzun zaman aralığı vatandaşlarımızı mağdur ettiği gibi, turizm kenti olan Antalya'nın marka değerini de düşürmektedir.

"Bütün bir kent cezalandırılmaktadır"

Merkezi bütçeye en çok katkı sağlayan başında gelen Antalya yine yatırımda hak ettiği hizmetten mahrum bırakılıyor. Ülkenin başkenti Ankara'dan, turizmin başkenti Antalya'ya yapılacak uçuşları kaldırmak ya da azaltmak bu iktidarın şehre bakış açısını göstermektedir. Gazipaşa Havalimanın üzerinden yapılan uygulama ile önemli bir turizm noktası olan Alanya ilçesi, Antalya Havalimanı üzerinden ise bütün bir kent cezalandırılmaktadır. Antalya halkının havayolu ulaşım tercihini kısıtlayan bu uygulamadan vazgeçilmeli ve Ankara-Antalya, Ankara-Gazipaşa karşılıklı uçuş sayıları artırılmalıdır."

"Gazipaşa Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılan uçak seferleri neden haftada üç güne ve günde tek sefere düşürülmüştür?"

Coşar, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Kış aylarında Antalya Gazipaşa Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılan karşılıklı uçak seferleri neden kaldırılmaktadır? Antalya Gazipaşa Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılan karşılıklı uçak seferleri neden haftada üç güne ve günde tek sefere düşürülmüştür? İlgili havayolu firmasından bu konu hakkında bakanlığınıza yapılan resmi bir açıklama var mıdır? Antalya Gazipaşa Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılan karşılıklı uçak seferlerinin sayısı ne zaman artırılacaktır? Vatandaşların mağduriyetine çözüm bulunacak mıdır? Ankara'dan Antalya Havalimanına yapılan uçuşlardaki sefer sayıları neden azaltılmıştır? Ankara'dan Antalya Havalimanına yapılan akşam saatlerinde yapılan uçuş saati 19.25 ile sınırlı kalmakta ve bazı günlerde bir sonraki uçuş ise gece saat 00.10 ile sınırlanmaktadır, bu iki zaman dilimi arasındaki uçuşlar neden kaldırılmıştır? Ankara'dan Antalya Havalimanına akşam saatlerinde yapılan saat: 19.25 ile bir sonraki uçuş olan saat: 00.10 arasındaki ara zamanlara bir veya daha fazla uçuş eklenecek midir?"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Antalya- Ankara Uçuşları Azaltılıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya- Ankara Uçuşları Azaltılıyor - Son Dakika
