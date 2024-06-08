Antalya Beldibi Atatürk Parkı'nda Turizm Bakanlığı'nın Restoran Açması Tepki Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Beldibi Atatürk Parkı'nda Turizm Bakanlığı'nın Restoran Açması Tepki Çekti

Antalya Beldibi Atatürk Parkı'nda Turizm Bakanlığı'nın restoran açması nedeniyle bölge halkı tepki gösterdi. Parktaki yeşil alanların sulanması durdurulduğu ve park alanının bozkır görünümüne dönüştüğü belirtilirken, bölge sakinleri ve A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, parkın korunmasını ve karavan kampı yapılmamasını istedi.

08.06.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Antalya Beldibi Atatürk Parkı'nda, Turizm Bakanlığı'nın restoran açması nedeniyle bölge halkı tepki gösterdi. Beldibi Sakinleri ve A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, "Parktaki yeşil alanların sulanması durduruldu yemyeşil olan park alanı şu anda bozkır görünümüne gelmeye başladı" dedi.

Turizm Bakanlığı'nın bir süre önce Antalya Beldibi Atatürk Parkı'nda restorant açmasına, Beldibi halkı tepki gösterdi.  Bakanlık, Akdeniz'in kıyısında halkın kullandığı tek ve son park alanında geri kalan bölüme ise karavan kampı yapmak için çalışmalara başladı.

Beldibi Sakinleri ve A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz,"Parktaki yeşil alanların sulanması durduruldu yemyeşil olan park alanı şu anda bozkır görünümüne gelmeye başladı. Alanın çevresi de daha önceden tel örgülerle çevrelendi ve halkın alana girişi zorlaştırılıyor" açıklaması yaptı. Gündüz, alanın imarsız bir alan olduğunu ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaların da imarsız, aynı zamanda hukuksuz olduğunu söyledi.

Bölge sakinleri de, Beldibi Atatürk Parkı'nın, park olarak korunmasını ve karavan kampı yapılmamasını istedi.

Kaynak: ANKA

Hediye Gündüz, Beldibi, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Beldibi Atatürk Parkı'nda Turizm Bakanlığı'nın Restoran Açması Tepki Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 “Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz“ demişti Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım’a tuzak kurmuş "Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz" demişti! Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım'a tuzak kurmuş
11:59 Bir ilimiz diken üstünde 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti
10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:06 Altındaki dalgalanmalar sürüyor Altının gram fiyatı yükselişe geçti Altındaki dalgalanmalar sürüyor! Altının gram fiyatı yükselişe geçti
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:29:58. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Beldibi Atatürk Parkı'nda Turizm Bakanlığı'nın Restoran Açması Tepki Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement