Antalya Beldibi Atatürk Parkı'nda Turizm Bakanlığı'nın Restoran Açması Tepki Çekti

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(ANKARA) - Antalya Beldibi Atatürk Parkı'nda, Turizm Bakanlığı'nın restoran açması nedeniyle bölge halkı tepki gösterdi. Beldibi Sakinleri ve A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, "Parktaki yeşil alanların sulanması durduruldu yemyeşil olan park alanı şu anda bozkır görünümüne gelmeye başladı" dedi.

Turizm Bakanlığı'nın bir süre önce Antalya Beldibi Atatürk Parkı'nda restorant açmasına, Beldibi halkı tepki gösterdi. Bakanlık, Akdeniz'in kıyısında halkın kullandığı tek ve son park alanında geri kalan bölüme ise karavan kampı yapmak için çalışmalara başladı.

Beldibi Sakinleri ve A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz,"Parktaki yeşil alanların sulanması durduruldu yemyeşil olan park alanı şu anda bozkır görünümüne gelmeye başladı. Alanın çevresi de daha önceden tel örgülerle çevrelendi ve halkın alana girişi zorlaştırılıyor" açıklaması yaptı. Gündüz, alanın imarsız bir alan olduğunu ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaların da imarsız, aynı zamanda hukuksuz olduğunu söyledi.

Bölge sakinleri de, Beldibi Atatürk Parkı'nın, park olarak korunmasını ve karavan kampı yapılmamasını istedi.