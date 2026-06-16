Antalya Belek Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Antalya Belek Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

16.06.2026 01:16  Güncelleme: 02:41
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Antalya Belek Üniversitesi'nde düzenlenen 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde öğrenciler diplomalarını alarak keplerini fırlattı. Törene siyaset ve akademi dünyasından önemli isimler katıldı.

HABER: Fatoş SUNAR

(ANTALYA)- Antalya Belek Üniversitesi'nin 2025–2026 akademik yılı mezuniyet töreni üniversite bahçesinde gerçekleşti.

Antalya Belek Üniversitesi, 2025–2026 akademik yılı mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Serik CHP İlçe Başkanı İbrahim Turhat, Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile aileler katıldı. Konuşamalar ile başlayan program, fahri doktora töreni ile devam etti. Törende konuşan Pakdemirli, mezun olan gençleri tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi. Daha sonra sahneye lisans birincisi Habibe Can ile önlisas birincisi Güneş Karakaya çıktı. Kürsüde konuşmalarını yapan öğrenciler, sonrasında isimlerini mezuniyet kütüğüne çaktı.

Sonrasında mezun olan öğrenciler sırayla sahneye gelerek diplomalarını hocalarının ellerinde aldı. Diploma törenin ardından bütün öğrenciler sahne önünde toplanarak yemin etti ve ardından keplerini atarak mezuniyet heyecanını yaşadı.

Kaynak: ANKA

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