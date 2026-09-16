Antalya Büyükşehir Alanya\'da kırsal mahalle yollarında bakım ve yama çalışması yaptı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, kırsal mahalle yollarında bakım onarım, şarampol temizliği ve yama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yaylakonak, İmamlı, Hocalar, Özvadi ve Orhan Mahallesi yollarında çalışma gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri; bakım onarım ve şarampol temizliği yaptı. Çeltek ve Dikmetaş Yaylası, Saburlar, Yaylakonak, Bıçakçı, Demirtaş Sapadere Grup Yolu Beyreli Mahallesi bölümünde de asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.

SORUNLU NOKTALARA BÜZ UYGULAMASI

Büyükpınar, Yeşilöz, Yeniköy ve Hacıkerimler Mahallesi grup yollarda ise altyapı, stabilize ve asfalta hazırlık çalışmaları yapıldı. Taşatan Yolu Yerköprü mevkiinde yıkılan duvarı yenileme ve dolgu çalışmaları yapılıyor.

Gündoğmuş Yeniköy Mahallesi ile Kadıyakası Yaylası Yolu üzerindeki Mazanlar mevkiindeki derede sorunlu noktalara büz uygulaması çalışması gerçekleştirildi.