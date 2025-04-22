Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Mustafa Kemal Atatürk'ün Çocuklara Armağan Ettiği 23 Nisan'ı Büyük Bir Gururla Kutluyorum" - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Mustafa Kemal Atatürk'ün Çocuklara Armağan Ettiği 23 Nisan'ı Büyük Bir Gururla Kutluyorum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyor, bu vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

22.04.2025 11:34  Güncelleme: 12:55
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyor, bu vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Böcek'in mesajı şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyor, bu vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Her yıl coşku ve gururla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının da yıl dönümüdür. 'Egemenlik kayıtsız, şartsız Milletindir' sözü doğrultusunda, milli egemenlik esasına dayalı açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak, Cumhuriyet'e giden yolda önemli görevler üstlenmiştir. Vatan sevgisinin, milli birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel sembolü olan TBMM'nin kurulduğu gün olan 23 Nisan 1920 bu nedenle tarihimizde önemli bir yere sahiptir.

Atatürk, millet egemenliğini esas alan bu önemli günü, ileri görüşlü bir lider olarak, çocuklara armağan etmiştir. 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' diyen Atatürk, geleceğin mimarlarının çocuklar olduğunu biliyor, onlara büyük değer veriyordu.

Sevgili çocuklar,

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu vizyonu doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de siz çocuklarımızın gelişimi, mutluluğu ve eğitimi için hayata geçirdiğimiz projelerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız sağlıkla büyüsün diye başlattığımız Halk Süt ve Halk Mama desteklerimiz sürerken, çocuklarımız için açtığımız kreş sayımızı her geçen gün arttırıyoruz. ATABEM kurs merkezlerimizde çocuklarımıza hem akademik hem de sanatsal alanda eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız spor yaparak daha sağlıklı büyüsün diye futbol, tenis, yelken kursları veriyoruz. Kentimiz için yaptığımız alt yapıdan, üst yapıya, sağlıktan, spora, kültürden sanata her çalışmada geleceğimizin teminatı çocuklarımızı düşünüyoruz.

Her yıl 23 Nisan'da düzenlediğimiz uçurtma festivalimiz ile çocuklarımızın 23 Nisan'ı neşe içinde, dolu dolu yaşamaları için gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın sadece bir gün değil, yılın her günü özel olduklarını hissetmeleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha adil bir dünya bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet, minnet, şükran ve özlemle anıyorum.

Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk ile kalın."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Çocuklara Armağan Ettiği 23 Nisan'ı Büyük Bir Gururla Kutluyorum' - Son Dakika

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