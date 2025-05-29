Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Anjiyo Oldu

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo oldu. Böcek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını, kardiyolojik herhangi bir sorun olmadığının tespit edildiğini duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo olduğu bildirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in kontrol amacıyla Üniversite Hastanesine başvurduğunu belirtti.

Özkan, "Gerçekleştirilen anjiyo işlemi başarıyla tamamlandı. Sağlık durumu çok şükür iyi. Sayın Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün kontrol amaçlı yapılan anjiyoda, çok şükür ki kardiyolojik herhangi bir sorun olmadığı tespit edilmiştir. Haberi aldığı andan itibaren arayan, soran, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün, doktorların önerisi üzerine istirahat halinde olduğum için aramalara ve mesajlara dönemediğimden lütfen bağışlayın.

Akdeniz Üniversitesi'nde bugünkü operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Ermiş, Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan, aile dostumuz Prof. Dr. Ömer Özkan, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ile tüm hastane personeline ve bu vesileyle canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yine aynı özen ve hassasiyetle ve en önemlisi azimle gururla Antalya'mız için çalışmak üzere görevimin başında olacağım. İlgi ve alakalarınız için çok teşekkür ediyorum."