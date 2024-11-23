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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dede oldu. Başkan Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in erkek bebekleri dün akşam saatlerinde dünyaya geldi. Aile, yeni doğan bebeğe 'Muhittin Aslan' adını verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ailesine yeni bir üye katıldı. Başkan Böcek'in oğlu Gökhan ve gelini Zuhal'in oğulları dün akşam saatlerinde özel bir hastanede dünyaya geldi. 50 santimetre boyunda ve 3 bin 355 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe 'Muhittin Aslan' adı verildi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Muhittin Aslan ile beraber Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ilk kez dede oldu.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Gökhan Böcek, "Çok heyecanlıyım. Duygularımı ifade etmem çok zor. Bahtı açık olsun" dedi.

Aile, bu mutlu haberi yakın çevresiyle paylaşırken vatandaşlar sosyal medya üzerinden Başkan Böcek ve ailesini tebrik etti.

HABER: Adem AKALAN- KAMERA: Aysu DURSUN