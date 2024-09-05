Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katıldı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 672'inci Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlara katıldı.

Elmalı'da bu yıl 672'ncisi düzenlenen Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Haluk Levent Konseri ile başladı. Elmalılıların yoğun ilgi gösterdiği geceye Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Hemşehrilerimizin emrindeyiz"

Elmalı'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı'nın kadim bir şehir olduğunu söyledi. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile birlikte Elmalı için çalıştıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Elmalımızın 60 mahallesinde 5 yılda yapmamız gereken ne varsa yaptık. Halil kardeşimle beraber bundan sonra da azimle, gururla 5 yıl da sizlerin emrinde olmaya devam edeceğiz. Oy veren vermeyen bütün hemşehrilerimizin emrindeyiz. Biz demokrasi inancımızla herkese sahip çıkacağız. 5 yıl sizlerle beraber iyi günümüzde kötü günümüzde sizlerle beraber olacağız" dedi.

Gecede konser veren Haluk Levent şarkılarını Elmalılılar ile birlikte seslendirdi. Haluk Levent konser sırasında sık sık sahneden inerek seyircilerin arasına gitti. Levent, hem esprileri hem de şarkılarıyla Elmalı halkının gönlünü fethetti. Anadolu Rock'ının sevilen ismi Haluk Levent gecede sevilen şarkılarının yanı sıra marşlar da seslendirdi.