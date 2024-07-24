Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Muhtarlarla Buluştu

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve 19 ilçe muhtar temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Böcek'i Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp, Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç ve ilçe muhtar dernekleri başkanları ziyaret etti. Muhtarlara ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, yeni seçilen muhtar ve dernek başkanlarına da yeni görevlerinde başarılar diledi.

Antalya'nın 913 mahallesi olduğunu söyleyen Böcek, şöyle konuştu:

"Muhtarlar benim çalışma arkadaşlarımdır. İkinci beş yıllık dönemimizde yapılması gereken bütün projeleri hayata geçireceğiz. İlçe ziyaretlerimizde her zaman olduğu gibi muhtarlarımız ile bir araya geleceğiz. Sizler vatandaşın dertleri dertlenerek bu sorunları bana aktarıyorsunuz. Bu süreçte Türkiye'de 3 yıllık bir tasarruf tedbirleri geldi. Sizler de bu konuları iyi biliyorsunuz. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. 'Herkesin Başkanı' olarak tüm Antalya'nın emrinde olacağım."

Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde muhtarların su, elektrik ve internet ücretlerini belediye tarafından ödeyerek örnek bir çalışma başlattıklarını aktaran Muhittin Böcek, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye Meclisi'nde diğer belediye başkan arkadaşlarıma bu konuyu örnek almalarını ileteceğim. Antalya turizm, tarım ve ticaretin başkentidir. Geçtiğimiz dönem hiçbir bahanenin arkasına sığınmadım. Antalya'ya birçok proje kazandırdık ve halkımızın takdiriyle yeniden belediye başkanı seçildim. 3 bin 311 kilometre yer altına su hattı döşedik. Bunu 30 büyükşehir arasında yapan yok. 514 kilometre kanalizasyon, 2 bin 656 kilometre yol yaptık. Önümüzdeki beş yıllık süreçte de bana oy veren vermeyen ayrımı yapmadan tüm Antalya'mıza en güzel hizmetleri yapacağız."

Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp, Başkan Muhittin Böcek'e muhtarlara verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Ben aynı zamanda Ziraat Odası Başkanıyım. Sizlerin tarımda yaptığınız çalışmaları en yakından bilen kişiyim. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim. Güzel hizmetler her zaman olmuyor, bunları görmezden gelemeyiz" diye konuştu.

Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç da Büyükşehir Belediyesi'nin birçok noktada çözüm noktası olduğuna değinerek, "Muhtarlarımızın birçok sorunu var. Sizin de önünüzde bir tasarruf genelgesi var. Ancak kısıtlı imkanlar ile büyük iş başarmanızı bekliyoruz. Muhtar evlerimiz noktasında eksiklikler var. Sizden bu konuda destek isteyeceğiz. Muhtarlar dert küpüdür. İnsanların dertlerin dinleyen kişidir. Zaman zaman sosyal etkinlikler istiyoruz" dedi.