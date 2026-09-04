Antalya Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Caddesi'nde kaldırım yenileyip alt geçitleri boyuyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Caddesi'nde kaldırım yenileyip alt geçitleri boyuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Caddesi\'nde kaldırım yenileyip alt geçitleri boyuyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl Caddesi'nde sıcak asfaltın ardından kaldırım ve yeşil alan çalışmalarını sürdürüyor. Şarampol ve Güllük alt geçitlerinin boyandığı çalışmalar, trafiği aksatmamak için gece saatlerinde yapılıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli ulaşım güzergahlarından 100. Yıl Caddesi'nde yenileme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce sıcak asfaltı yenilenen ve sürüş konforu artırılan caddede, kaldırımların yenilenmesi ve yeşil alanların düzenlenmesinin ardından şimdi de alt geçitlerde bakım ve boyama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 100. Yıl Caddesi'nde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarının yanı sıra güzergahın kent estetiğine katkı sağlayacak düzenlemeler de hayata geçiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla cadde, baştan sona daha modern, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor.

ÇALIŞMALAR ETAPLAR HALİNDE İLERLİYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ulaşımın yoğun olduğu 100. Yıl Caddesi'nde çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor. İlk olarak yolun sıcak asfaltı yenilenerek sürüş konforu artırılırken ardından cadde boyunca kaldırımların yenilenmesine geçildi. Ekiplerin doğal taş kullanarak gerçekleştirdiği kaldırım çalışmaları devam ederken, güzergahtaki yeşil alanlarda da bakım çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında Şarampol ve Güllük alt geçitlerinde de boyama işlemleri yapılıyor. Alt geçitlerin duvarları ekipler tarafından yeniden boyanarak daha temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA GÖRE ÇALIŞMA

Gün içerisinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergahta ulaşımın olumsuz etkilenmemesi amacıyla alt geçitlerdeki boyama çalışmalarının gece saatlerinde yapılmasına özen gösteriliyor. Böylece hem çalışmaların daha güvenli ve verimli şekilde yürütülmesi hem de kent içi ulaşımın aksamaması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Caddesi'nde kaldırım yenileyip alt geçitleri boyuyor - Son Dakika

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