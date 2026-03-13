Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Toplu Ulaşıma 19 Yeni Otobüs
13.03.2026 17:27  Güncelleme: 18:33
Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna 19 yeni otobüs ekledi. Başkan Vekili Büşra Özdemir, sürdürülebilir ulaşım için yatırımların devam edeceğini belirtti.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, tamamı belediyenin öz kaynaklarıyla alınan 19 yeni otobüsü toplu ulaşım filosuna dahil etti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir, bu kentte rahat bir ulaşım için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Antalyalıları güvenli, rahat, konforlu bir şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 12 metrelik 19 yeni kırmızı otobüs ile araç filosunu güçlendirdi. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen tanıtım törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, STK ve meslek odası başkanları katıldı.

"Kentte rahat bir ulaşım için yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Başkan Vekili Büşra Özdemir, 9'u hibrit olmak üzere toplamda 19 modern donanıma sahip otobüsü inceleyerek, Antalya halkına hayırlı olmasını diledi. Özdemir, "Geçen ay yine gururlu şekilde karşınıza çıkmıştık. Yine kendi öz kaynaklarımızla ulaşım alanında yaptığımız yatırımlarımızın ilk teslimatı 19 otobüsümüz belediyemizin önünde. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, sürdürülebilir, bu kentte rahat bir ulaşım için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu aldığımız otobüslerle sınırlı değil tabi yatırımlarımız. Yıl boyunca otobüs alımımız devam edecek. Antalyalıları güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz. Muhittin Başkanımızın bizlere bıraktığı mali disiplini yüksek iyi bütçemiz sayesinde bu yatırımları yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Vekili Özdemir, daha sonra otobüsleri gezerek, bilgi aldı. Özdemir, otobüs şoförlerine yeni otobüslerinin hayırlı olmasını diledi. 9 tanesi hibrit, 10 tanesi dizel olan otobüsler kısa süre içerisinde farklı hatlarda hizmet vermeye başlayacak. Konforlu iç tasarımıyla öne çıkan araçların, özellikle yoğun hatlarda yaşanan yolcu yoğunluğunu azaltması ve sefer düzenini rahatlatması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

18:00
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
