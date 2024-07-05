Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kursları Başladı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz kursları başladı. 18 kurs merkezinde verilen 408 kursa, 5 bin 915 öğrenci katılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ATABEM'de öğrencilere yönelik ücretsiz yaz kurslarında ders zili çaldı. İngilizce ve fen bilimlerinden piyano ve modern dansa kadar birbirinden farklı kurslarda çocuklar, kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Bilgisayar kullanımı, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce, saz, gitar, halk oyunları, piyano, satranç, drama, modern dans ve zeka oyunları (mangala) gibi branşlarda öğrenciler hem öğreniyor hem de eğleniyor. Bu yaz 18 ATABEM kurs merkezinde verilen 408 kursa, 5 bin 915 öğrenci katılıyor.

ATABEM kurslarına katılan öğrenciler, eğitimlere ilişkin şunları söyledi:

-Irmak İzcİ: "Fen Bilimleri, matematik ve İngilizce derslerinde kendimi geliştirmek ve sınavlara hazırlanmak için geldim. ATABEM'i çok seviyorum çünkü hem ders öğrenip hem de yeni arkadaşlarımızla eğleniyoruz."

-Berat Nalbantoğlu: "Düşük olan ders notlarımı yükseltmek buradayım. Öğretmenlerim eksik olduğum konularda bana yardımcı oluyor. ATABEM'in katkısı sayesinde geçen yıl sınav notlarımı yükseltmiştim o yüzden ailem de ATABEM'e gelmeme destek oluyor. Arkadaşlarım ile sosyal aktivitelere katılıyoruz çok mutluyum."

-Elif Bilge Güler: "Piyano çalmak bana mutluluk ve huzur veriyor. Kendimi geliştirmek ve notalarda ilerlemek için ATABEM'e geldim. Bir hayalim var. Konservatuvarda eğitim almak istiyorum. ATABEM'in de bana katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

-Reyna Tanış: "ATABEM'de hem sosyalleşiyor hem de yeteneklerimi keşfediyorum. Yaz tatilimde keman eğitimimi ilerletmek istiyorum. Benim için güzel bir yaz olacak."

Kurslar, 31 Ağustos'ta sona erecek.