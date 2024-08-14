Antalya Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Üzüm Sıkma ve Salça Makinesi Desteği Sağlıyor

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çiftçilere yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda pekmez sezonunun başlamasıyla birlikte ilçelere üzüm sıkma makinesi gönderiyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilçelere salça makinesi desteği de veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi makine ve ekipman destekleriyle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından mobil şekilde ihtiyaç duyulan yerlere gönderilen üzüm sıkma makinesi, pekmez yapımının başladığı günlerde vatandaşın işlerini hem hızlandırıyor hem de kolaylaştırıyor. Büyükşehir ekipleri Döşemealtı Akkoçlar Mahallesi, Kevşirler Mahallesi, Kaş Gömbe ve İbradı'da talep edilen mahallelere mobil üzüm sıkma makinesini gönderdi.

Daha verimli ve daha hızlı

Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti ile üzüm sıkma işlemi daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sıkılan üzümlerden elde edilen ürünler, hem pekmez hem de sirke yapımı için kullanılabiliyor. Bu sayede, çiftçiler daha çeşitli ve değerli ürünler elde edebilme imkanına sahip oluyor.

Uzun yıllardır çiftçilik ile uğraşan Akkoç mahallesi sakini Osman Şahin, "Önceden üzümü ayaklarımız ile çiğneyerek uzun bir işlemden geçiriyorduk ve 5-10 günümüzü alıyordu. Şimdi ise 1-2 saatte bu makine sayesinde işlerimizi bitirebiliyoruz. Muhittin başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

Salça makinesi desteği

Öte yandan, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Odabaşı ve Çamlıca Mahallesi ile Korkuteli ilçesi Kargalık ve Karakuyu mahallelerine salça makinesi teslim edildi. Elektrik çarpmalarına karşı izolasyonlu salça makineleri, saatte 500 kilogram domatesi posa haline getirebiliyor.