Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow Parkı'nda Çalışmalarını Sürdürüyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow Ağı koordinasyonunda, Sakin Mahalle (Slow Neighborhood) pilot bölgesi olarak belirlenen Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi'ndeki parkta çalışmalarını sürdürüyor. Cittaslow Parkı'nda; açık sergi alanı, kadın kooperatifleri için kapalı alan ve zemini zeytin çekirdeğinden yapılan çocuk oyun alanı gibi bölümler yer alıyor.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alana Cittaslow Metropol kriterlerine uygun inşa edilen Cittaslow Parkı'nda çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Dış İlişkiler Daire Başkanı ve Cittaslow Antalya Metropol Teknik Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Yeşilbayır Mahalle Muhtarı Şükran Karay Taş ve STK temsilcileri parkta incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Cansel Tuncer, parkın çok beğenildiğini belirterek, "Sakin Şehir ağına yönelik projelerimiz yakından takip ediliyor. Bu kapsamda çeşitli ödüllerimiz de bulunuyor. Bu parkımızla da yeni bir ödül kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Bizlere bu çalışmayı hazırlama ve yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etme imkanı sunduğu için tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte parkın bakım, onarım ve güvenlik konularını da titizlikle ele alacağız. Açılışı bir festivalle gerçekleştirerek burayı daha da renklendirebiliriz" diye konuştu.

Değerlendirme toplantısı

Saha incelemelerinin ardından Döşemealtı Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirildi ve kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Cittaslow Antalya Metropol Teknik Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, parkın planlama sürecinden tamamlanma aşamasına kadar Döşemealtı Belediyesi ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca parkın aydınlatma, peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi ekiplerince titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, iki kurum arasında ortak bir protokol imzalandığını aktardı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal da parkın hayata geçirilmesinde sağlanan katkılar ve iş birliği dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, ortak çalışmaların artarak devam etmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Döşemealtı'na özgü yerel ürünler tanıtılacak

Park alanında açık sergi alanının yanı sıra kadınlar için ayrılan kooperatif satış noktaları da bulunuyor. Bu alanlarda, Döşemealtı'na özgü yerel ürünlerin satışının yapılması planlanıyor. Kadınlara özel olarak tasarlanan bu satış alanları, onların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklerken aynı zamanda ekonomik açıdan güçlenmelerine katkı sağlayacak. Park içerisinde bulunan açık sergi alanında, Döşemealtı'na özgü tarihi halılar, kalın ve su geçirmez cam paneller altında sergilenecek. Bu sayede söz konusu kültürel mirasın korunması sağlanırken, ziyaretçilerin de eserleri yakından inceleyebilmesine imkan tanınacak. Sergi alanının yanı başında ve park meydanında konumlandırılan açık amfi ise toplumsal etkinlikler, sanatsal gösteriler ve kültürel buluşmalar için çok amaçlı bir alan olarak tasarlandı.

Parkta yer alan çocuk oyun alanlarının zemin kaplamasında kauçuk yerine zeytin çekirdeği kullanılarak sentetik malzeme kullanımı azaltıldı; parkta tercih edilen diğer materyaller de doğal ahşaptan üretildi. Oyun gruplarının tasarımında ise çocukların bağımsız öğrenme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Montessori yaklaşımı esas alındı.