Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 için 4 kilometre yolda asfalt çalışması yapıyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Sobutay Bulvarı'nda toplam 4 kilometrelik güzergahta etaplar halinde asfalt çalışması gerçekleştiriyor. COP31 hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken, süreç boyunca 25 bin 700 ton plentmiks temel malzemesi ve 20 bin tonu aşkın sıcak asfalt kullanılacak.

Antalya'da 9-20 Kasım günleri arasında Expo alanında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için hazırlıklar sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de COP31 kapsamında yollarda düzenleme ve iyileştirme çalışması yapıyor.

COP31 kapsamında Antalya İli Ulaşım Yolları Yapım İşi kapsamında Kundu'da 4 kilometre yol çalışması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 1,7 kilometrelik yol bölünmüş yola çevriliyor. Çalışma kapsamında 3,4 kilometre bisiklet yolu yapılırken, yine yol boyu kaldırım ve peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca bölgede 3 kilometrelik yağmursuyu hattı yapılıyor.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANACAK

Kundu'da Yaşar Sobutay Bulvarı'nın Acısu Çayı ile Aksu Çayı arasında kalan bölümünde de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen asfalt çalışması sürüyor. Çalışmanın ilk etabı tamamlanırken, diğer etaplarda çalışmalar devam ediyor. Yolun altyapı hazırlıkları tamamlanan bölümlerinde sıcak asfalt serimine geçilirken çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

4 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışmalarda 25 bin 700 ton plentmiks temel malzemesi serildi. Çalışma boyunca ise toplam 20 bini aşkın ton sıcak asfalt serilecek. Çalışmalar süresince bir şeritte asfalt çalışması yapılırken diğer şerit araç trafiğine açık tutulacak. Böylece yol yenileme çalışmaları sırasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.