Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinde kapalı devre sulama sistemi projesini hayata geçiriyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesindeki Çığlık, Orta, Ayanlar ve Yağca mahallelerinde toplam 1500 dekar araziyi kapsayan kapalı devre sulama sistemi projesini hayata geçiriyor. Yaklaşık 25 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen proje, bölgede çiftçilik yapan 160 aileye modern sulama imkanı sunacak.

Başkan Muhittin Böcek'in "yerelden kalkınma" hedefiyle başlattığı projeler, çiftçiler ve üreticilere can suyu oluyor. Bu kapsamda Döşemealtı ilçesi Yağca Çığlık Sulama Kooperatifi tarafından talep edilen kapalı devre sulama sistemi projesi de kısa sürede ihale edilip yapılmaya başlandı. Projeyle, kaynağından alınan su, 200 tonluk bir su deposuna aktarılarak, 8 kilometre uzunluğundaki polietilen ve çelik borularla arazilere ulaştırılacak. Sistemle, ağaç diplerine damlama sulama yöntemi uygulanarak su kayıpları önlenecek ve verimlilik artırılacak.

Yağca Çığlık Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Cingiz, "Eski açık kanal sistemi su kaybına neden oluyordu. Bir de eski açık kanallar, parsellerin içinden geçerek yapılaşmayı engelliyordu. Bu durum, parsel sahiplerinin mülklerini değerlendirmelerini zorlaştırıyordu. Yeni kapalı sistemle, bu sorun ortadan kalkacak ve hem parsel sahipleri hem de çiftçilerimiz bu durumdan memnun kalacak. Yeni kapalı sistemle çiftçilerimize modern sulama imkanı sunacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Atilla Ünal da "Antalya'nın zengin tarım arazilerinden olan bu bölgede özellikle nar ve zeytin üretimi yaygın. Ama çiftçi beton kanallarla yaptığı sulama yöntemiyle geçmiş yıllardan bu yana ciddi su kayıpları çekiyordu. Vatandaş çok sıkıntılar çektiği için sulamada aksaklıklar yaşanıyordu. Artık hayata geçirdiğimiz bu projeyle çiftçilerimiz suya istedikleri zaman ulaşabilecek" diye konuştu.

Çığlık Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Doğan ise "Eskiden beton kanallar kullanılıyordu ve bu kanallar su kaybına neden oluyordu. Yeni sistemle arazimizin başına kadar su borularıyla su getirilerek, daha verimli bir sulama yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.