Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşalı Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıttı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşalı Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşalı çiftçilere 700 adet zeytin fidanı dağıttı. Üreticilere destek sağlayan belediye, çiftçilerin taleplerini yerine getirerek sağlıklı ve kaliteli fidanlara ulaşmalarını sağladı.

28.06.2024 13:14  Güncelleme: 14:09
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşalı çiftçilere 700 adet zeytin fidanı dağıttı.

Yerelden kalkınma hedefi ile planlı ve sürdürülebilir bir tarım için üreticilere destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa S.S. Beyrebucak Köyü Sulama Kooperatifi'ne üye çiftçilerden gelen zeytin fidanı taleplerini yerine getirdi. Üreticinin sağlıklı, kaliteli fide ve fidanlara ulaşması ve yatırım maliyetinin düşürülmesi için çiftçilere 700 adet zeytin fidanı verildi.

Kooperatif Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz dağıtılan zeytin fidanları ile gelirlerinin artmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Yılmaz, "Talebimiz olumlu karşılandı ve zeytin fidanlarını üyelerimize teslim ettik. Her konuda Antalya çiftçisini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, bir kez daha taleplerimizi yerine getirdi. Her zaman yanımızda olan Başkan Böcek'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşalı Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşalı Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıttı - Son Dakika
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