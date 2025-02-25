Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güney Kariyer Fuarı'nda Yer Aldı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'in en kapsamlı kariyer fuarı Güney Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF) yerini aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam konusundaki desteklerinin anlatıldığı standı, yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF), Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiriyor. 12 üniversite ve 200'den fazla firmanın katılım sağladığı fuarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Danışma Ofisi'nin çalışmalarının anlatıldığı fuarın ziyaretçileri ile iş fırsatları paylaşıldı.

"Amacımız, en uygun iş fırsatlarını sunmak"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Elif Ünsal, fuarın iş arayanlarla işverenleri buluşturma açısından önemli bir platform sunduğunu vurgulayarak, "Amacımız, vatandaşlarımızın istihdam edilmesine katkı sağlamak ve onlara en uygun iş fırsatlarını sunmaktır" dedi.