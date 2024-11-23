Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hortumdan Zarar Gören Çiftçilere Destek Verdi

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Antalya Büyükşehir, afet bölgesinde incelemelerde bulunup yardım eli uzattı

80 dekar alanda etkili olan hortum çok sayıda seraya zarar verdi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu'da yaşanan hortum nedeniyle seraları zarar gören çiftçilere yardım eli uzattı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede inceleme yaparak hasar tespiti yaptı. Hortum afetinden zarar gören çiftçileri ziyaret ederek destek sözü verdi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi turuncu kod uyarısının devam ettiği Antalya'da ilgili tüm birimleri ile birlikte teyakkuz halinde hazır bekliyor.

Antalya'da turuncu kod uyarısının ardından Aksu ilçesinde yaşanan aşırı yağış ve yaşanan hortum nedeniyle 80 dekar ekili sera alanında maddi zararlar oluştu. Aksu Kemerağzı Mahallesi'nde aralıklarla üç kez yaşanan kuvvetli hortum sera profillerinin sabitlendiği betonları yerinden söktü. Sera demirlerini eğerek naylon kaplamaları yerinden uçuran hortum, ekili fidelere de zarar verdi. Afet sonrası Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri afet bölgesinde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile birlikte zarar gören seraları inceleyen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel de çiftçilerin taleplerini dinledi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel hortum nedeniyle sera alanlarında ciddi hasarlar oluştuğunu belirterek, "Ekiplerimizle birlikte sabah saatlerinden itibaren bölgede hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tespitlerimize göre yaklaşık 80 dekarlık kapalı örtü altı sera alanlarında ciddi hasarlı kayıplar olduğunu gördük. Seraların naylonlarında, metal aksamlarında, iskeletlerinde ve ürünlerinde önemli bir kayıp yaşanmış durumda. Başkanımız Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projesi kapsamında afet desteklemelerinde üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bu afette de üreticilerimize gerekli desteklemelerin yapılabilmesi için tespitlerimizi tamamlayıp en kısa sürede dertlerine derman olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hortum afetinden seraları zarar gören üretici Mehmet Yılmaz ise " Yaşanan afetten dolayı 20 dönüm domates ektiğim seralar maalesef zarar gördü. Üç kardeş olarak burada üretim yapıyoruz. Tahminimiz bizim seralarımızda 15 Milyonluk bir zarar oluştu. Bir ay sonra toplamaya başlayacağımız domateslerin hasadını yapamayacağız. Bu enkazı kaldırmak yeniden kurmak oldukça zor olacak. Bu süreçte büyükşehir belediyemizin ekipleri bizi yalnız bırakmadı, naylon desteği sözü verdi. Başkanımız Muhittin Böcek'e bizim yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz "dedi.

Büyükşehir alarmda

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışın ardından ASAT ve İtfaiye ekipleriyle birlikte teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. ASAT ve İtfaiye başta olmak üzere ilgili diğer birimleri ile birlikte merkez ve doğu ilçelerinde yaşanan olumsuzluklara karşı hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi su baskınlarına karşı tahliye işlemleri yapıyor. ASAT ve Büyükşehir ekipleri, alt geçitlerde ve göllenme olan bölgelerde tıkanan yağmur suyu mazgallarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Park bahçeler ekipleri de ağaç devrilmelerine müdahale ediyor. Büyükşehir Belediyesi ilgili tüm birimleri ile birlikte olumsuz bir durum yaşanmaması için çok sayıda personel ve araç ile teyakkuz halinde bekliyor.