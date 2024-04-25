Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'de Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi Açtı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'de 60 öğrenci kapasiteli Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'ni hizmete açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçeye yayılan Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri'ne bir yenisi daha ekledi. 4-6 yaş aralığındaki çocukları okul öncesi eğitime hazırlayan Korkuteli Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde çocuklar hafta içi günlerde öğretmenler eşliğinde hem öğreniyor hem de oyunlar oynuyor.

Çocuklar için hazırlanan günlük program ve faaliyetler ile ilgili bilgi veren Kreş Sorumlusu Burcu Kızıloğlu, "Kreşimiz sabah 08.30'da başlayıp akşam 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Kayıtlarımız devam ediyor. Çocuklarımız çeşitli etkinlikler ve oyun saatleri ile güne başlıyorlar. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak besleyici öğün programlarımızı uyguluyoruz" dedi.

Korkuteli'ne kazandırılan yeni kreş hizmetinden mutluluk duyduklarını belirten öğrenci velisi Yadigar Yavuz, "Bu ekonomik şartlarda bu hizmet bize adeta ilaç gibi geldi. Çok cüzi bir fiyata güvenerek çocuklarımızı emanet edebileceğimiz bir kreşin olmasından son derece memnunuz. Bizleri düşünen ve yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek başta olmak üzere bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.