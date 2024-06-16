Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Kesim Hizmetine Devam Ediyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla üç farklı noktada sunduğu kesim hizmetine, bayramın ikinci günü de devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesimi yapıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesim noktalarına gelen vatandaşlar, hijyenik ortamlarda uzman kasaplar tarafından kurbanlıklarını kestirdi. Sıra sistemi ile çalışan kesim noktalarında,Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan uzman ekipler ve kasaplar, işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlıyor.

Sıcak havada kurbanın hızla ve temiz bir ortamda kesilmesinin önemine değinen vatandaşlar Başka Muhittin Böcek'e ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için Büyükşehir Belediyesi veterinerlerinin de görev aldığı 'Hayvan Yakalama Timi' bayram süresince görev başında olacak. Vatandaşlar, Hayvan Yakalama Timi'ne 'Alo Zabıta 153', '0242 332 22 33' veya '444 94 20' numaralı ABİM hattından ulaşarak yardım isteyebilecek.