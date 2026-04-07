Antalya'da Taciz İddialı Personelin Çağrı Merkezine Atanması Tepki Çekti

07.04.2026 12:09
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde H. Ş. K. isimli personelin kadınlara yönelik taciz iddiaları üzerine yürütülen soruşturmaların devam etmesi, görevine atanması nedeniyle mağdur yakınları ve kadın örgütlerinin tepkisini çekti. Kadınların güvenliği için gerekli önlemlerin alınması talep ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde O. Ş. K. adlı personelin birden fazla kadına yönelik taciz iddialarıyla hakkında iki ayrı savcılık soruşturması sürerken, kadınların ağırlıklı olduğu çağrı merkezine sorumlu olarak atanması mağdur yakınları ile kadın örgütlerinin tepkisini çekti.

Mağdur yakınları ve Antalya Kadın Platformu, bir yıldır devam eden savcılık soruşturması süresince şüphelinin görevden uzaklaştırılmasını talep etti, ancak bu talep yerine getirilmedi. Bunun yerine, belediye yönetiminin iddiaların odağındaki personeli çoğunluğu kadınlardan oluşan çağrı merkezinin başına getirdiği ortaya çıktı.

Duruma tepki gösteren mağdur yakınları ve kadın örgütleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin üst düzey yöneticilerine yazılı başvuru yaparak, taciz ve mobbing iddiaları bulunan personel hakkında gerekli idari ve disiplin süreçlerinin başlatılmasını, kadın çalışanların güvenli ve eşit bir çalışma ortamına kavuşması için somut önlemler alınmasını talep etti.

Başvuruda, Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin adı taciz iddialarıyla anılan personelle ilgili tutumunun, CHP'nin kadına yönelik politikalarıyla çeliştiği vurgulandı. Kadınlar, daha önce yapılan başvuru ve uyarılara rağmen personelin görevine devam ettiğini, hatta terfi ettirildiğini ve yeni mobbing iddialarının sürdüğünü belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, personelin Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki Çağrı Merkezi'nde görevlendirildiğini doğruladı ve hakkındaki disiplin sürecinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, personelin kadınlara yönelik suç duyurusuna takipsizlik kararı verdiği ve açıklamanın ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurguladığı belirtildi.

