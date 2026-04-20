Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya'nın Coğrafi İşaretli Keçiboynuzuna Destek
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya'nın Coğrafi İşaretli Keçiboynuzuna Destek

20.04.2026 12:23  Güncelleme: 12:48
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya’da üreticiye 5 bin adet aşılı keçiboynuzu fidanı dağıtılırken, keçiboynuzu yetiştirme sertifikası almaya hak kazanan üreticilere de sertifikaları teslim edildi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'da üreticiye 5 bin adet aşılı keçiboynuzu fidanı dağıtılırken, keçiboynuzu yetiştirme sertifikası almaya hak kazanan üreticilere de sertifikaları teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Derneği, Alanya Ticaret Sanayi Odası ve Alanya Belediyesi iş birliği içerisinde yürütülen çalışma kapsamında toplam 5 bin adet aşılı keçiboynuzu fidanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Tosmur Şantiyesi'nde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Kuraklığa dayanıklı yapısı ve yüksek ekonomik değeriyle öne çıkan keçiboynuzu için hazırlanan 5 bin aşılı fidan, 62 farklı üreticiyle buluşturularak bölge tarımına yeni bir soluk kazandırıldı. Dağıtılan fidanlarla birlikte üretim alanlarının genişletilmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Katma değerli üretim teşviki

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Hizmet Birimi Müdürü Gazi Öten, toprağın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "Bölgemizin kıymetli hazinelerinden olan keçiboynuzunu toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz sadece fidanları dağıtmıyoruz, toprağa umut ekiyoruz. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimize, üreticimize teknik destek, sulama, tohum ve fidan desteklerimize devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Müdürü Ziraat Mühendisi Dr. Asaf Özalp, dağıtılan fidanların iklim krizine dirençli ve az su isteyen yapısı olduğunu aktardı. Özalp, "Bu destek sayesinde yaklaşık 200 dönüm alan tarıma kazandırılmış oluyor. Desteklerimiz üreticilerimizin verim alma sürecini kısaltarak ekonomik dönüşü hızlandırmaktadır. Tarımsal kalkınmayı sadece bir adım değil bir gelecek inşası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bereketli topraklara güçlü dokunuş

Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Başkanı Duran Yılmaz ise keçiboynuzunun coğrafi işaret kazanmasının ardından üretimin artırılmasına yönelik desteklerin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, "Yaklaşık 75'e yakın üreticimizin bahçesini tamamen keçiboynuzuna çevirecek bir proje başlatmış olduk. Bundan sonra da her yıl bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Keçiboynuzu fidesi desteğinden memnuniyet duyan üretici Ahmet Yılmaz, "Bize destek verdikleri için mutluyuz. Kırsallar artık daha da yeşillenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Desteklerin üreticiye moral olduğunu belirten Nuri Ararat ise "Susuz şekilde ve kendiliğinden yetiştiği için peşine düştük. İlk dikimlerimizi şimdi yapacağız. Marketlerde 500 gramını, 500 liraya satıyorlar. Gelecekte büyük bir potansiyel olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya'nın Coğrafi İşaretli Keçiboynuzuna Destek - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya'nın Coğrafi İşaretli Keçiboynuzuna Destek - Son Dakika
