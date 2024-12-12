Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 2024 Yılı İçin Tarımsal Destekler - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 2024 Yılı İçin Tarımsal Destekler

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında tarımsal destek büyümesine devam ediyor. Üreticilere fide, fidan ve tohum desteği yapılırken, doğal afetlerden etkilenen çiftçilere de çeşitli yardımlar sunuldu. Başkan Muhittin Böcek, tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını vurguladı.

12.12.2024 12:31  Güncelleme: 13:36
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da tarımsal destekler konusunda üreticileri yalnız bırakmadı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, başta fide, fidan, tohum desteği olmak üzere çiftçilere destek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Tarım sektörünün güçlü bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için, her zaman çiftçinin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim ortamı yaratabilmek için 2024 yılında da tarımsal desteklemeler ile çiftçilerin yanında yer aldı. Tarımsal üretimin verimliliğini artırmak ve kaliteli ürünler elde etmek için en önemli unsurlardan biri olan kaliteli fide ve fidan konusunda üreticileri destekleyen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında 19 bin 571 adet fide-fidan hibesi gerçekleştirdi. Bu kapsamda üreticilere hünnap, defne, zeytin, ceviz, badem, antep fıstığı gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerin fidanları dağıtıldı. Yine üreticilere destek olmak için 10 bin adet nergis soğanı ve 5 bin adet frezya soğanı verildi. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aksu, Elmalı, Serik, Korkuteli, Döşemealtı ve Manavgat'ta ise 10 bin 400 kg silajlık mısır tohumu hibe edildi.

Verimi azaltabilecek etkenler en aza indirildi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı üretimin daha sağlıklı sürdürülebilmesi konusunda da destekler gerçekleştirdi. Bitkilerde verimi azaltabilecek dış etkileri en aza indirmek için 2 bin kilogram bordo bulamacı, 12 bin kilogram tarımsal kaolin kili ile 300 bin adet sarı ve mavi yapışkan tuzak dağıtıldı. 2022 yılından bu yana kültür mantarı üreticileri tarafından dönüşümlü olarak kullanımı devam eden elektrikli tuzaklar 2024 yılında da üreticinin kullanımına sunuldu.

2024 yılında yaşanan fırtına, sel ve hortum gibi afetlerin ardından da üreticilerin yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlerde seraları zarar gören üreticilere 310 bin metrekare sera naylonu desteğinde bulundu. Dijital Tarım Projesi kapsamında da seraları don afetinden korumak amacıyla dağıtımı ve kuruşlumu gerçekleştirilen 300 adet ısı/nem sensörünün kullanımına devam edildi.

Eğitim desteği sağlandı

Sadece maddi karşılığı olan desteklerle değil, aynı zamanda tarımsal bilgi ve deneyim paylaşımıyla da çiftçilerin yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, tarımsal eğitimler ile çiftçilerin en yeni tarım teknikleri ve verimli üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladı. Üreticilere toprak analiz desteği de verildi.

"2025 yılında da el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım sektörünün güçlü bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için, her zaman çiftçinin yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Tarım sektörünün gelişmesini ve çiftçilerimin refahını artırmayı kendimize bir görev bildik. Fide, fidan, tohum ve diğer desteklerimizle çiftçilerimizin üretim kapasitelerini artırmalarına ve Antalya'mızın tarımsal üretim gücünü daha da yukarıya taşımalarına yardımcı oluyoruz. Bu desteklerin, hem ekonomik açıdan hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hep birlikte daha güçlü bir tarım sektörü için 2025 yılında da el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 2024 Yılı İçin Tarımsal Destekler - Son Dakika

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