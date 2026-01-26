Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sulama Kooperatifleriyle İş Birliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sulama Kooperatifleriyle İş Birliğini Güçlendiriyor

26.01.2026 12:20  Güncelleme: 16:11
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçedeki sulama kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere enerji desteklerini artırmak için bir toplantı düzenledi. Toplantıda kooperatif başkanları, taleplerini iletti ve enerji destekleme çalışmalarına dair bilgi paylaşıldı. 2026 hedefi, kooperatiflerin enerji ihtiyacını yüzde 100 oranında karşılamak.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentin 19 ilçesinde faaliyet gösteren sulama kooperatifleri aracılığı ile çiftçilere sağlanan desteklerin ve kurumsal iş birliğinin artırılması amacıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde faaliyet gösteren sulama kooperatifleriyle karşılıklı iş birliğinin ve kurumsal iletişimin güçlendirilmesi için düzenlediği toplantıda; genel öneri, talep ve ihtiyaçlar ele alındı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, ilgili şube müdürleri, 47 sulama kooperatifi başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Daha güçlü iş birliği

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu, toplantıda kooperatif başkanlarının tek tek öneri ve taleplerini dinledi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin sulama kooperatifleri aracılığı ile çiftçilere sağladığı enerji desteklemeleri ile ilgili çalışmalar ele alındı. Kapalı devre sulama sistemleri, boru desteklemeleri, vahşi sulama ile mücadele, enerji kayıpları, enerji desteklemelerindeki aşımlar, enerji güç artışına bağlı yaşanan sorunlar ve kooperatiflerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yaşadığı problemlerine ilişkin çözümler arandı.

Dah güçlü Antalya tarımı

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, "Antalya genelinde faaliyette olan sulama kooperatiflerimizin başkanlarıyla çalışmalarımızı değerlendirme fırsatı bulduk. Amacımız kooperatiflerimizle iletişimimizi güçlendirmek, taleplerini dinlemek ve sürdürülebilir tarımsal hizmetlerimizi el ele vererek Antalya tarımını güçlendirmektir" dedi.

Hedef yüzde 100 enerji desteği

Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerle sahada kurduğu iş birliği ve enerji desteklemelerine ilişkin bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Burak Ak, "2025 yılında 52 sulama kooperatifinin yüzde 96 oranında enerji ihtiyacını karşıladık. Enerji desteklemelerimizin başladığı günden bu güne rekorumuz 2025 yılına kırdık. 2026 yılında 53 sulama kooperatifiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu yılki hedefimiz kooperatiflerimizin enerji ihtiyacını yüzde de 100'ünü karşılamak olacaktır. Yaklaşık 105 milyon civarında bir bütçe ile hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz. Kooperatiflerimizin sahadaki uygulamalarına bizler teknik personel olarak teknik destek oluyoruz. Enerji desteklemelerimizin çiftçilerimize birebir ulaşıp ulaşmadığını hem kontrol ediyor hem de kooperatiflerin sahadaki ihtiyaçlarını iş birliği içerisinde çözüyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir ile iş birliğinin güçlendirilmesi adına verimli bir toplantı olduğunu belirten Gazipaşa Beyrebucak Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Yılmaz da "Kooperatiflerimizin ve çiftçilerimizin sahadaki isteklerini, ihtiyaçlarını iletebildik. Büyükşehir Belediyemiz desteklerini bizden esirgemiyor. Belediyemizin verdiği enerji desteğinin tamamını çiftçilerimize yansıtıyoruz. Kooperatif olarak kimseye bir maaş ödememiz yok. Bu sayede çiftçilerimize çok düşük ücretlerle su verebiliyoruz. Kooperatifimiz ve üyelerimiz adına Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum"

Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı enerji desteklemelerinin çiftçilere direk ulaştığını söyleyen Gazipaşa Güneyköy Sulama Kooperatifi Başkanı Yahya Küçükballı ise "Büyükşehir Belediyemiz ve kooperatifimiz işbirliği ile 473 çiftçilerimize sulama desteği veriyoruz. Bu destekler yüzde 90 oranında ihtiyacımızı karşılıyor çiftçilerimiz için bu çok ciddi bir oran. Kuyulardan su çektiğimiz için tarımsal anlamda üreticiler için en büyük destek enerji desteğidir. Tüm ihtiyaçlarımız için Büyükşehir Belediyemiz yanımızda. Mühendisler geliyor incelemeler yapıyor önerilerde bulunuyor. Çiftçilere direkt ulaşan bir hizmet bu toplantılarla bu hizmetlerin daha da çok artacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Enerji, Güncel, Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Enerji, Güncel, Son Dakika

