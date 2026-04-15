Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden İller Bankası Kavşağı ve Bağlantı Yollarında Düzenleme

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda İller Bankası Kavşağı ve bağlantı yollarında düzenleme ve genişletme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, planlı kentleşme hedefi doğrultusunda şehir genelinde ulaşımı rahatlatacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İller Bankası Kavşağı ve çevresindeki ana arterlerde yürütülen çalışmalarla trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Yapılan planlama kapsamında İller Bankası Kavşağı yaklaşım kollarında, Gazi Bulvarı, Hürriyet Caddesi ve Dumlupınar Bulvarı'nda düzenleme faaliyetleri yürütülüyor. İlk etapta İller Bankası Kavşağı üzeri ile İller Bankası Kavşağı'nın Gazi Bulvarı ile Hürriyet Caddesi yaklaşımlarında orta refüjlere müdahale edilerek, toplamda 3 şerit olacak şekilde şerit artırımı yapıldı.

Genişletme ve düzenleme çalışması

Devam eden çalışmalarda, İller Bankası Kavşağı'nın üniversite dönüş kolunda yer alan Hürriyet Caddesi-Konyaaltı Sahil dönüşünde genişletme ve düzenleme yapıldı. Yapılan tüm düzenlemelerde sürücü ve yayaların can güvenliği ön planda tutulurken, oto korkuluk sistemleri ile motorcu dostu bariyerler de yerleştirildi. Bir sonraki etapta ise İller Bankası Kavşağı'nın Otogar yönü bağlantısında düzenleme yapılması planlanıyor.

2 bin 500 ton asfalt döküldü

Şu ana kadar belirtilen bölgelerde yapılan çalışmalarda, 2 bin 500 ton asfalt döküldü, bin 200 metre bordür, 700 metrekare de parke taşı imalatı yapıldı. Ayrıca yıl içerisinde şimdiye kadar 2 bin 600 metre motorcu dostu oto korkuluk yapılırken, yıl sonuna kadar bunun 6 bin metreye çıkarılması hedefleniyor. Bunların yanı sıra bölgelerde, yağmur suyu altyapıları, yol çizgi silim ve yapım imalatları da tamamlandı.

Trafik yoğunluğu azalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serdar Oruç Gün, "Antalyamızın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehrimizdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı İller Bankası Kavşağı'nda yoğunlaştırdık. Köprü girişlerimizde, trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir dar boğaz oluşmaktaydı. Bu darboğazı engellemek adına, köprü üzerinde çalışmalara başladık ve köprü orta refüjünde yaptığımız çalışmalarla, köprüyü 3 şerit giriş, 3 şerit çıkış haline getirmiş olduk. Böylece trafiğin rahatlamasını sağladık" dedi.

Güvenli ve konforlu sürüş

Gün, "İlerleyen günlerde belirleyeceğimiz bir pazar günü, trafik yoğunluğunun en az olduğu saatlerde, köprü üzerindeki asfaltı yenileyip, yol çizgilerini baştan yapacağız. Bu haliyle de hem trafiğin rahatlamasını sağlayıp, hem de güvenliği ve sürüş konforu yüksek bir yol haline getireceğiz. Sabır gösteren Antalyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.