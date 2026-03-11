Antalya'da "Can Suyu" Projesi ile Üniversite Öğrencilerine 10 Ton Su Ücretsiz Olarak Sağlanıyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Can Suyu" projesi ile üniversite öğrencilerine her ay ücretsiz 10 ton su desteği sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik "Can Suyu" projesi devam ediyor. Geçen yıllarda hayata geçirilen proje kapsamında üniversite öğrencilerine her ay 10 ton ücretsiz su kullanma imkanı sağlanıyor. Böylece gençlerin bütçesindeki su gideri ortadan kalkarken, temel bir ihtiyaç Büyükşehir Belediyesi desteğiyle karşılanmış oluyor.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Arda Furkan Özdemir, çevresi sayesinde projeden haberdar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu projeyi öğrendiğime memnun oldum. Zaten çok belge gereksinimi de yoktu. Sonrasında projeye dahil oldum. Can Suyu projesi sayesinde bazen hiç fatura ödemiyorum bazen de çok düşük miktarda su faturası ödüyorum. Üstümüzde zaten genel bir kira yükü var, diğer masrafların yükü var. Bu maddi yükler biz öğrencileri yeterince zorluyor. Her ay bir gider kalemi olan su faturasında, belediyemizin böyle bir destekte bulunması çok kıymetli. Faturalardan arttırdığım paralarla kitap, oyun ya da başka şeyler alabiliyorum. Faturaya harcayacağım parayı eğitim ya da sosyal hayatımda değerlendirebiliyorum. Öğrenciler bu parayı biriktirebilir, gezmeye çıkabilir, önemli miktarda indirim oluyor sonuçta. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu proje için ve her zaman biz öğrencilerin yanında olduğu için çok teşekkür ederim. Böyle bir dönemde maddi olarak bize çok yardımcı oluyor."

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik "Eğitime Destek" ödemeleri de sürüyor. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve destek almaya hak kazanan üniversite öğrencilerinin ödemeleri hesaplarına yatırıldı.