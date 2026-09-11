Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde asfalt çalışması - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde asfalt çalışması
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde asfalt yapım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma nedeniyle Hasan Subaşı Caddesi ile Anafartalar Caddesi arasında kalan bölüm, 12 Eylül Cumartesi günü saat 21.00 itibarıyla zorunlu olarak trafiğe kapatılacak.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde asfalt yapım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma nedeniyle Hasan Subaşı Caddesi ile Anafartalar Caddesi arasında kalan bölüm, 12 Eylül Cumartesi günü saat 21.00 itibarıyla zorunlu olarak trafiğe kapatılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve deforme olan yolları yenilemek amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde asfalt yapım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma nedeniyle Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nin Hasan Subaşı Caddesi (Valilik yanı) ile Anafartalar Caddesi (Güllük) arasında kalan bölümü, 12 Eylül Cumartesi günü saat 21.00 itibarıyla zorunlu olarak trafiğe kapatılacak. Ekiplerin yoğun ve aralıksız çalışmasıyla asfalt yapımının kısa sürede tamamlanması ve yolun 13 Eylül Pazar günü saat 14.00'te yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışma süresince ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde asfalt çalışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde asfalt çalışması - Son Dakika
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