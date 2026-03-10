Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Aksekili Üreticilere "Bordo Bulamacı" Desteği - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Aksekili Üreticilere "Bordo Bulamacı" Desteği

10.03.2026 11:11  Güncelleme: 12:11
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'deki üreticilere bordo bulamacı hibe ederek kırsal kalkınmayı destekliyor. Bu destek, ağaçların hastalıklara karşı korunmasını ve üretim maliyetlerinin düşürülmesini hedefliyor.

(ANTALYA)Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Akseki ilçesindeki üreticilere bordo bulamacı hibesinde bulundu. Yaklaşık 200 bin metrekarelik alanı kapsayan destekle, meyve ağaçlarının hastalıklara karşı korunması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akseki ilçesinde üretimin artırılması ve çiftçilerin teknik bilgi seviyesinin yükseltilmesi amacıyla bir eğitim ve destek programı düzenledi. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimde, bitki hastalıklarıyla mücadele yöntemleri ve doğru ilaçlama teknikleri anlatıldı. Eğitimin ardından çiftçilere bordo bulamacı dağıtımı gerçekleştirildi.

"Büyükşehir her zaman üreticinin yanında"

Dağıtım programına katılan Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine değindi. Akça, "Bugün ilçemizde bordo bulamacı dağıtımını gerçekleştirdik. Bu desteğin hem üreticilerimize hem de ürünlerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Emeğe ve alın terine her zaman saygı duyuyoruz. Bu desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

200 bin metrekarelik alanda koruma sağlanacak

Bordo bulamacının hem ekonomik bir destek olduğunu hem de ağaçları bakteriyel ve fungal hastalıklara karşı koruduğunu belirten Ziraat Mühendisi Erdost Eroğlu, uygulamanın kapsamı hakkında bilgi verdi. Eroğlu, "Yaklaşık 200 bin metrekarelik alanı kapsayan bu uygulamayla üreticilerimize destek olduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üreticiden tam not

Yapılan tarımsal desteklerden memnuniyet duyduklarını dile getiren Aşağı Aşıklar Mahalle Muhtarı Mustafa Er, Büyükşehir Belediyesinin üreticinin her zaman yanında olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

