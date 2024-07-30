Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'teki Yangın Sonrası Üreticilere Yardım Edecek

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Yumaklar Mahallesi'nde çıkan yangın sonrası yaraları sarmak için harekete geçti. Yangından zarar gören üreticileri yalnız bırakmayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen evler ve seralarda hasar tespiti yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Yumaklar Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu mağdur olan üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli yardımların yapılabilmesi için çalışmalara başladı. Yangında zarar gören vatandaşlara destek olmak için hızla harekete geçen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede ön hasar tespit çalışması yaptı.
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