Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Süt Soğutma Tankı Hibe Etti - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Süt Soğutma Tankı Hibe Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Süt Soğutma Tankı Hibe Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Elmalı'nın Bozhöyük Mahallesi'nde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatifine 4 tonluk süt soğutma tankı hibe etti. Kooperatif üyeleri, tank sayesinde ürünlerinin bozulmasının önüne geçileceğini ve gelir kaybı yaşanmayacağını belirtti.

23.08.2024 11:24  Güncelleme: 11:48
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Elmalı'nın Bozhöyük Mahallesi'nde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatifine 4 tonluk süt soğutma tankı hibe etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye yönelik destekleri sürüyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Elmalı'nın Bozhöyük Mahallesi'nde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatifine, süt üretiminde soğuk zincirin bozulmaması ve sütün tazeliğinin korunması için önem taşıyan 4 tonluk süt soğutma tankı hibe etti.

Bozhöyük Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Salim İnce, süt tankı ihtiyacı için başvuruda bulunduklarını ve kısa süre içinde tankın kendilerine teslim edildiğini belirtti. İnce, süt tankı sayesinde ürünlerinin bozulmasının önüne geçileceğini ve böylece gelir kaybının yaşanmayacağını dile getirdi.

Bozhöyük Mahalle Muhtarı Hamza Torun ise "Süt tankına ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacımız için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurumuzu yaptık. Sağ olsun, Muhittin Böcek Başkanı'mız talebimizi onayladı. Son teknoloji süt soğutma tankını bize kazandırdığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Süt Soğutma Tankı Hibe Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Süt Soğutma Tankı Hibe Etti - Son Dakika
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