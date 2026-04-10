Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Atasem'den "Yeşil Vatan" Temalı Yıl Sonu Sergisi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nin (ATASEM) yıl sonu sergisi Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde açıldı. 86 farklı alanda el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin bu yılki teması "Yeşil Vatan Mirasımız Projesi" kapsamında limon ve zeytin oldu. Temaya uygun işlenen eser ve ürünler büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hazırlanan Uncalı ATASEM Meslek Edindirme Kursları'nın yıl sonu sergisi açıldı. Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde sergilenen eserlerin bu yıl ki teması "Yeşil Vatan" oldu.

Kursiyerler yıl boyu Antalya'nın simge ürünleri limon ve zeytini yeşil vatan bilincini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarında tema olarak işledi. Birçok dalda çalışma ve eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.

"Antalya'da 26 merkezimizde eğitim veriyoruz"

Sergi açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürü Ömer Güllü, "Büyükşehir Belediyesi ATASEM olarak Antalya'da 26 merkezimizde vatandaşlarımızın yaygın eğitim ihtiyacını karşılamak üzere eğitim veriyoruz. Kurslarımızı Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile tamamı ücretsiz olarak açıyoruz. Uncalı ATASEM merkezimizin yılsonu sergisinin açılışını yaptık. Çok özverili çalışmalar ve eserler sergide yer alıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor bütün vatandaşlarımızı ATASEM kurs merkezlerine bu vesile ile davet ediyorum" diye konuştu.

Bin 600 kursiyer eğitim adlı

Uncalı ATASEM Birim Sorumlusu Ramazan Köynük, "Uncalı ATASEM merkezimizde bu yıl 86 farklı kursumuz açıldı. Bu kurslarımızdan bin 600 kursiyerimiz yararlandı. 'Yeşil Vatan Mirasımız' konulu ürünler bu yıl kursiyerlerimiz tarafından işlendi. Sergimizde yer alan eser ve çalışmalar tamamen kursiyerlerimizin el emeği ürünleridir. Gelecek nesillere vatanımızın güzelliklerini doğasını ve yeşilini bırakabilmek için anlamlı ve güzel bir sergi oldu" dedi.

Sergide el emeği ürünleriyle yer alan kursiyer Semra Gülsoy, "Ertelemiş olduğum hobilerimle Büyükşehir Belediyesi sayesinde yeniden buluşup başlama fırsatı buldum. Belediyemiz bizlere çok güzel imkanlar sağlıyor. Katılım ve ortamımız çok güzel bugünde hep birlikte el emeklerimizi sergiliyoruz mutluyuz" ifadelerini kullandı.