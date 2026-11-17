Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANTALYA)- COP31'de aktivistler, sembolik hapishane parmaklıklarının arkasına sırayla geçerek aralarında Türkiye'den Esra Işık'ın da bulunduğu, tutukluluk, yargılama, tehdit ve saldırılarla karşılaşan dokuz kişinin öyküsünü okudu. Eylemde, "İnsan hakları olmadan iklim adaleti olmaz" sloganı atıldı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında hak savunucularıyla dayanışma eylemi yapıldı. Aktivistler, kurulan sembolik hapishane parmaklıklarının arkasına tek tek geçerek farklı ülkelerdeki hak savunucularının yaşadıklarını anlattı.

Eylemde; Birleşik Arap Emirlikleri'nden mühendis, şair ve insan hakları savunucusu Ahmed Mansoor, Brezilya'dan balıkçı ve su savunucusu Alexandre Anderson de Souza, Rusya'dan Selkup Yerli Halkı mensubu Daria Egereva ve yerli halkların hakları için çalışan Natalia Leongardt, Hindistan'dan çevre ve insan hakları savunucusu Debendra Swain, Türkiye'den çevre savunucusu Esra Işık, Mısır'dan insan hakları avukatı Hoda Abdelmoneim, Gazze'den doktor Hussam Abu Safiya ve Azerbaycan'dan gazeteci Nargiz Absalamova'nın öyküleri okundu.

Uluslararası Af Örgütünün eyleme ilişkin bilgi notunda, bu kişilerin hak savunuculuğu faaliyetleri nedeniyle baskı ve hak ihlalleriyle karşılaştıkları belirtildi. Bilgi notuna göre Mansoor, Abdelmoneim ve Absalamova cezaevinde bulunurken, Egereva ve Leongardt tutuklu yargılanıyor. Gazze'den doktor Abu Safiya ise suçlama yöneltilmeden ve yargılanmadan alıkonuluyor. Swain hakkında çok sayıda ceza davası bulunuyor. Brezilyalı balıkçı Souza'nın da tehditlere ve öldürme girişimlerine maruz kaldığı aktarılıyor.

ESRA IŞIK'IN ÖYKÜSÜ DE OKUNDU

Eylemde, köyündeki kömür madeni projesine karşı çıkan çevre savunucusu Esra Işık'ın yaşadıkları da anlatıldı. Işık'ın öyküsünü okumak için sembolik parmaklıkların arkasına geçen aktivist, "Bugün aileler, bir kömür madenine yer açmak için bir kez daha evinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya" dedi.

"BÜTÜN İNSAN HAKLARI İKLİM KRİZİYLE BAĞLANTILIDIR"

Eylemde konuşan bir çevre aktivisti,

"Bütün insan hakları iklim kriziyle bağlantılıdır; çünkü bölünmezdir ve birbiriyle bağlantılıdır. Dolayısıyla başkalarının bir hakkını savunan herkes, herkes bir mücadelenin, bizim mücadelemizin, iklim adaleti mücadelesinin parçasıdır. Bu yüzden burada sizden önemle rica ediyorum: Dinleyin, dikkatle dinleyin, isimlerini hatırlayın ve sonrasında daha fazla bilgi için bize sorun. Çünkü insan hakları olmadan iklim adaleti olmayacağını ilan ederken onların mücadelesiyle dayanışma içindeyiz."

Eylemde, "İnsan hakları olmadan iklim adaleti olmaz" sloganı atıldı.