Antalya'da 1.5 Milyar TL'lik İçme Suyu Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
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Antalya'da 1.5 Milyar TL'lik İçme Suyu Projesi Tamamlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesinde 1 milyar 561 milyon TL maliyetli içme suyu projesinde sona yaklaşıyor. Proje tamamlandığında Belek, Kadriye ve Karadayı mahallelerinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

27.02.2025 13:44
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesinde hayata geçirdiği 1 milyar 561 milyon TL maliyetli içme suyu projesinde sona yaklaştı. Proje tamamlandığında Belek, Kadriye ve Karadayı mahallelerinin ve turizm bölgesinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin 19 ilçesinde başlattığı altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Planlı, kurallı ve kimlikli kent" vizyonu doğrultusunda hareket eden ekipler, Serik ilçesinde kapsamlı bir içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Serik'in 66 mahallesinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmayı hedefleyen ASAT, özellikle Belek ve Kadriye bölgelerinde yaşanan su sorununu çözmek için büyük bir projeye imza attı.

"Farklı çaplarda toplam 40 kilometrelik içme suyu borusu döşendi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nde görevli kontrolör mühendis Selami Fındık, projenin bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, "Belek ve Kadriye, turizm açısından önemli bölgeler. Özellikle yaz aylarında turist yoğunluğu nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşanıyordu. Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatıyla başlattığımız proje kapsamında, farklı çaplarda toplam 40 kilometrelik içme suyu borusu döşendi. Ayrıca su üretim tesisi ve iletim hattı inşa edilerek toplamda 1 milyar 561 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sondajlar bölgesinden saniyede 930 litre su basımı gerçekleştirilerek Belek, Kadriye ve Karadayı mahallelerinde yaşanan içme suyu sıkıntıları tamamen giderilmiş olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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