Antalya'da 1.5 Milyar TL'lik Yeni İçme Suyu Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da 1.5 Milyar TL'lik Yeni İçme Suyu Projesi Başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'te artan su talebini karşılamak için 1 milyar 561 milyon TL maliyetli yeni bir içme suyu projesine imza atıyor. Proje, Belek ve Kadriye bölgelerinin 50 yıllık alan sorununu çözmeyi hedefliyor.

23.10.2024 11:21  Güncelleme: 13:21
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'te 1 milyar 561 milyon TL maliyetle yeni bir içme suyu projesine imza atıyor. Artan yapılaşma ve yeni otellerin açılmasıyla su talebinin yükseldiği Belek ve Kadriye Mahalleleri ile oteller bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak projenin, bölgenin 50 yıllık içme suyu sorununu çözüme kavuşturması hedefleniyor.

19 ilçede altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam eden Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, çevre ve insan odaklı çalışma anlayışıyla Serik'in geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Serik'in 66 mahallesinde içme suyunun vatandaşlara sorunsuz ve rahat bir şekilde ulaşması için altyapıda yenileme çalışmalarını sürdüren ASAT ekipleri, dev bir projeyi daha ilçeye kazandırıyor.

ASAT, artan yapılaşma ve yeni otellerin açılmasıyla su talebinin yükseldiği Belek ve Kadriye Mahalleleri ile oteller bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 1 milyar 561 milyon TL maliyetli dev bir içme suyu projesi başlattı. Projenin, bölgenin 50 yıllık içme suyu sorununu çözüme kavuşturması hedefleniyor.

26 derin kuyu ile kesintisiz su

Proje kapsamında Serik Karadayı Mahallesi'nde 26 adet derin kuyu açılarak saatte 930 litre/saniye su temin edilmesi planlanıyor. Ayrıca, 3 bin metreküplük bir toplama deposu ve modern terfi merkezi inşa edilecek. Bu tesislerle kuyulardan elde edilen su yüksek verimli elektrik motorları ve pompalarla Belek ve Kadriye'ye taşınacak. Kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla jeneratör sistemi kurulacak ve SCADA sistemi ile tesislerin online izleme ve kontrolü mümkün olacak.

40 kilometre yeni hat

Projenin bir diğer önemli ayağında da içme suyu iletiminde dünya standartlarında yaklaşık 40 bin metre uzunluğunda çeşitli çaplarda boru döşenecek. Kullanım ömrünü tamamlamış yetersiz kalan hatlar iptal edilerek bölge yaz-kış kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak. Bu kapsamlı yatırım ile Belek ve Kadriye'nin içme suyu altyapısı güçlenerek bölgedeki su kaynaklarının verimli kullanımını sağlanmış olacak.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Antalya'da 1.5 Milyar TL'lik Yeni İçme Suyu Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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