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Antalya'da 104 yaşındaki Cumhuriyet annesi Hörü Çobanoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da 104 yaşındaki Cumhuriyet annesi Hörü Çobanoğlu hayatını kaybetti

Antalya'da 1919'da dünyaya gelen ve 'Cumhuriyet anne' olarak tanınan 104 yaşındaki Hörü Çobanoğlu, yılın son gününde evinde hayatını kaybetti. Finike ilçesinde yaşayan Çobanoğlu'na ilçe belediye başkanı tarafından rahmet dileği ve başsağlığı mesajı iletilirken, ilçenin Cumhuriyet annesini kaybetmenin üzüntüsü yaşanıyor.

Antalya\'da 104 yaşındaki Cumhuriyet annesi Hörü Çobanoğlu hayatını kaybetti
31.12.2023 - 13:53,
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Antalya'da 1919'da dünyaya gelen ve "Cumhuriyet anne" olarak tanınan 104 yaşındaki Hörü Çobanoğlu, yılın son gününde hayatını kaybetti.

Finike ilçesinde çocuklarıyla yaşayan Çobanoğlu, evinde yaşamını yitirdi.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, Çobanoğlu'na rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

İlçenin Cumhuriyet annesini kaybettiğini belirten Geyikçi, şunları kaydetti:

"Atamızın Samsun'a çıktığı yıl doğan ve Cumhuriyetimizin 100. yılını da gören annemiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık yolculuğunun tamamına şahit oldu. İlçemiz adına böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da 104 yaşındaki Cumhuriyet annesi Hörü Çobanoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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